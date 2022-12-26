Уже четвертый: Оккупанты назначили нового командующего Западным военным округом

В оккупационной армии прошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа сняли генерал-полковника Сергея Кузовлева, который успел побыть в этой должности всего около месяца, пишут "Комментарии".



Теперь западным фронтом в РФ будет командовать генерал-лейтенант Евгений Никифоров

Как информируют в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны, теперь западный военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа. Генерал Евгений Никифоров стал четвертым командующим западным военным округом с начала полномасштабного вторжения.

По оперативной информации, что ново назначенный командующий сейчас находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

Если прислушаться к официальной версии, то причиной увольнения Кузовлева называют провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, как уверяют в ГУР, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве Российской Федерации – человека "с орбиты" Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина.

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