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Уже и Кидоров бешенее, требуя «крови»

Чеченский лидер свирепствует и требует ввести военное положение

сегодня, 16:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров убежден, что в нескольких регионах Российской Федерации надо срочно ввести военное положение на фоне столкновений в Брянской области. Свои мнения он обнародовал в Telegram, пишут "Комментарии".

Уже и Кидоров бешенее, требуя «крови»

Кадыров настаивает на введении военного положения в РФ


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"Нужно было бы ввести в ряде регионов военное положение и при том — с максимальным уровнем реагирования поменяв ныне установленный — средний. Вероятно, это и может стать неудобным фактором для местных, зато они будут в безопасности", — написал чиновник страны-агрессора.

А еще Кадыров добавил, что "разобраться надо максимально жестко и даже жестоко не только с самими участниками всего происходящего сегодня в Брянской области, но и заставить соответствовать их семьям, которые могут находиться в России".

"Проверить их тщательно-тщательно. Практика показывает, что без их поддержки, попустительства и одобрения такие террористические акты не происходят", — посоветовал председатель Чечни.

Лидер Чечни предлагает стрелять "на поражение", уверяя, что Запад не будет осуждать такие действия, ведь это – "их методы".

На портале "Комментарии" говорилось, что член думского комитета по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украине войну , поскольку больше не осталось никаких красных линий.

Как ранее писали "Комментарии", сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили о большой атаке "украинских ДРГ" на Брянщину — якобы 80 украинских диверсантов перешли границу РФ, впоследствии распределились и атаковали ряд объектов инфраструктуры. В частности, якобы взорвали газораспределительную станцию. Затем — россияне анонсировали экстренное заседание путинского Совбеза.

Читайте на портале "Комментарии" — для чего Путин пугает россиян народной войной.



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