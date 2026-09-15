Уже не дроны, а ракеты: что известно о сильных взрывах в России

Таганрог Ростовской области РФ в ночь на 15 сентября подвергся массированной ракетной атаке. О последствиях удара официально сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

МЧС РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, после атаки в городе возникло несколько очагов возгорания. На местах работают экстренные службы. Губернатор подтвердил сам факт ракетного удара, однако подробности относительно целей атаки и характера повреждений официально не раскрыл.

Тем временем OSINT-каналы сообщают о попаданиях по ряду объектов в Таганроге. Среди них, предварительно, склад маркетплейса Ozon, а также складские объекты сельскохозяйственных предприятий.

Отдельное внимание в сообщениях OSINT-наблюдателей уделяется Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева. По предварительной информации, объект также мог оказаться в зоне поражения.

Предприятие специализируется на разработке, ремонте и модернизации авиационной техники. OSINT-источники утверждают, что в момент атаки там могли находиться военные самолеты РФ. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Если информация о повреждении объектов Ozon подтвердится, последствия могут выйти за рамки локального ущерба отдельному складскому комплексу.

Ozon является одним из крупнейших российских маркетплейсов с разветвленной системой складов и доставки. Повреждение логистической инфраструктуры способно нарушить движение товаров, привести к их уничтожению и вынудить компанию переносить операции на другие площадки.

Дополнительные расходы возникают и у бизнеса в целом: компании вынуждены усиливать защиту складов, менять маршруты поставок, перераспределять логистические мощности и покрывать потери от повреждения или уничтожения товаров.

Таким образом, удары по логистическим объектам создают дополнительное давление на российскую экономику, повышая стоимость перевозок и восстановления инфраструктуры.

При этом точный перечень пораженных объектов и размер ущерба в Таганроге пока официально не раскрыты.

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