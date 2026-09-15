Вже не дрони, а ракети: що відомо про сильні вибухи в Росії

Таганрог Ростовської області РФ в ніч на 15 вересня зазнав масованої ракетної атаки. Про наслідки удару офіційно повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

МНС РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, після атаки у місті виникло кілька вогнищ займання. На місцях працюють екстрені служби. Губернатор підтвердив сам факт ракетного удару, проте подробиці щодо цілей атаки та характеру пошкоджень офіційно не розкрив.

Тим часом OSINT-канали повідомляють про попадання по ряду об'єктів у Таганрозі. Серед них попередньо склад маркетплейсу Ozon, а також складські об'єкти сільськогосподарських підприємств.

Окрема увага у повідомленнях OSINT-спостерігачів приділяється Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва. За попередньою інформацією, об'єкт також міг опинитися у зоні поразки.

Підприємство спеціалізується на розробці, ремонті та модернізації авіаційної техніки. OSINT-джерела стверджують, що в момент атаки там могли бути військові літаки РФ. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Якщо інформація про пошкодження об'єктів Ozon підтвердиться, наслідки можуть вийти за межі локальної шкоди окремому складському комплексу.

Ozon є одним з найбільших російських маркетплейсів з розгалуженою системою складів та доставки. Ушкодження логістичної інфраструктури здатне порушити рух товарів, призвести до їхнього знищення та змусити компанію переносити операції на інші майданчики.

Додаткові витрати виникають і в бізнесу в цілому: компанії змушені посилювати захист складів, змінювати маршрути постачання, перерозподіляти логістичні потужності та покривати втрати від пошкодження чи знищення товарів.

Таким чином, удари по логістичним об'єктам створюють додатковий тиск на російську економіку, підвищуючи вартість перевезень та відновлення інфраструктури.

При цьому точний перелік уражених об'єктів і розмір збитків у Таганрозі поки що офіційно не розкрито.

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