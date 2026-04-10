Известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь выразила возмущение относительно позиции Международного союза конькобежцев (ISU), который откладывал решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. В характерном для себя стиле Тарасова обвинила организацию во всех проблемах атлетов из России, демонстрируя типичную истерическую риторику.

Тренер поделилась своими эмоциями в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт", где возмутилась, что санкции против российских фигуристов не только неоправданны, но и приводят к разрушению их карьер и будущего. Она заявила, что организация не дает шансов даже молодым талантам, не имеющим возможности показать себя на международной арене из-за отстранения.

"Неопределенность перед новым сезоном? Просто нет сил ждать их решений. Слова не способны описать действия ISU. Они просто вытирают ноги о наших спортсменов, как юниоров, так и взрослых. Это поколение фигуристов, которое никогда не соревновалось на международном уровне, и это большая несправедливость. Почему не позволяют детям участвовать в соревновании?" Тарасова, не упоминая причины отстранения русских спортсменов от международных соревнований, ставших результатом войны, развязанной Россией.

Ранее заявления Татьяны Тарасовой уже вызвали смех у многих болельщиков из-за их эмоционального характера и крайностей. Кроме того, она неоднократно обвиняла Международный олимпийский комитет в ненависти к России, а также возмущалась из-за санкций, коснувшихся спортсменов ее страны. Такие выступления тренера продолжают подогревать большое политическое напряжение, в частности из-за его близости к путинскому режиму.

Портал "Комментарии" уже писал, что реакция России на инвестиции японской компании Terra Drone у украинского производителя беспилотников указывает на серьезную обеспокоенность Кремля относительно возможного укрепления сотрудничества между Японией и Украиной в оборонном секторе. Москву беспокоит, что такие шаги могут стать сигналом отмены длительного запрета на экспорт оружия из Японии. Это предположение высказал эксперт по международным отношениям Джеймс Браун в интервью South China Morning Post.