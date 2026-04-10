Відома російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова знову висловила обурення щодо позиції Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), який відкладав рішення щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. У характерному для себе стилі, Тарасова звинуватила організацію у всіх проблемах атлетів з Росії, демонструючи типову істеричну риторику.

Тренерка поділилася своїми емоціями в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт", де обурилася, що санкції проти російських фігуристів не лише невиправдані, але й призводять до руйнування їхніх кар'єр та майбутнього. Вона заявила, що організація не дає шансів навіть молодим талантам, які не мають можливості показати себе на міжнародній арені через відсторонення.

"Невизначеність перед новим сезоном? Просто немає сил чекати їхніх рішень. Слова не здатні описати дії ISU. Вони просто витирають ноги об наших спортсменів, як юніорів, так і дорослих. Це покоління фігуристів, яке ніколи не змагалося на міжнародному рівні, і це велика несправедливість. Чому не дозволяють дітям брати участь у змаганнях? Це якийсь підлий грабіж", — зазначила Тарасова, не згадуючи причини відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань, які стали результатом війни, розв'язаної Росією.

Раніше заяви Тетяни Тарасової вже викликали сміх у багатьох уболівальників через їхній емоційний характер і крайнощі. Крім того, вона неодноразово звинувачувала Міжнародний олімпійський комітет у ненависті до Росії, а також обурювалася через санкції, які торкнулися спортсменів її країни. Такі виступи тренерки продовжують підігрівати велику політичну напругу, зокрема через її близькість до путінського режиму.

