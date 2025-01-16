В 2024 году ликвидные активы РФ упали почти на 25% из-за войны войны, - Bloomberg

В прошлом году Россия использовала около четверти своих резервов Фонда национального благосостояния для поддержки экономики в условиях войны и финансирования агрессии в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Согласно данным Министерства финансов России, по состоянию на 2024 год Фонд национального благосостояния остался почти на том же уровне, что и в начале года – примерно 12 трлн рублей (117 млрд долларов). Однако ликвидные активы и инвестиции сократились на 24% и составили лишь 3,8 трлн рублей (39 млрд долларов) по состоянию на 1 января, что на 57% меньше по сравнению с 8,9 трлн рублей (87 млрд долларов) в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Отмечается, что финансовые резервы Кремля оказались под большим давлением из-за резкого увеличения военных расходов. Хотя доходы от экспорта нефти и газа превысили прогнозы правительства в прошлом году, Министерство финансов вынуждено было потратить 1,3 трлн рублей (12,7 млрд долларов) из Фонда на покрытие дефицита бюджета.

Резервы также тратятся на компенсацию ущерба от санкций, наложенных США и их союзниками, а также на финансирование масштабных инфраструктурных проектов. По данным Bloomberg, стоимость облигаций, выпущенных для финансирования этих проектов, выросла на 50% за прошлый год, а с начала 2022 г. этот показатель увеличился в четыре раза. Кроме того, доля Фонда в российских компаниях за последние три года подорожала на 44%.

В отчете, опубликованном в октябре, Банк России предупредил о рисках полного истощения Фонда национального благосостояния до 2025 года из-за значительного ухудшения внешнеэкономической ситуации и падения цен на нефть.

Портал "Комментарии" уже писал, что Министерство финансов Саудовской Аравии выразило свое несогласие с идеей ареста в 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации перед странами-членами Группы семи (G7).