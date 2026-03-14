В 2027 году крах российской экономики отменяется: в США огорчили заявлением

Резкий рост мировых цен на нефть из-за войны вокруг Ирана может изменить экономические прогнозы относительно России и продлить ее способность финансировать войну против Украины. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Танкеры с нефтью.

Ранее аналитики института прогнозировали, что ухудшение экономической ситуации в России в 2026-2027 годах заставит Кремль принимать болезненные решения и может ограничить его возможности продолжать войну. Однако нефтяной шок на мировом рынке и ослабление санкционного давления на российскую нефть частично меняют эти расчеты.

По оценке экспертов, решение США временно ослабить ограничения на российский нефтяной экспорт в сочетании с ростом цен на сырье может остановить падение доходов Москвы от нефти, которое продолжалось последние месяцы. Это, в свою очередь, способно обеспечить Кремлю дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны.

В ISW напоминают, что ухудшение экономической ситуации уже заставляло российские власти идти на непопулярные меры – повышать налог на добавленную стоимость и снижать ключевую процентную ставку даже на фоне высокой инфляции.

Кроме того, Россия сталкивалась с проблемами формирования новых военных сил из-за ограниченного бюджета. В частности, власти не могли бесконечно выплачивать крупные единовременные бонусы за подписание контрактов с армией.

Однако рост нефтяных доходов может временно облегчить эти проблемы. Дополнительный приток средств способен помочь Москве наращивать военные ресурсы и поддерживать продолжение боевых действий.

При этом аналитики подчеркивают, что такой эффект может оказаться временным. Если цены на нефть стабилизируются и доходы России вновь начнут снижаться, прежние экономические прогнозы могут подтвердиться, но уже с задержкой во времени.

