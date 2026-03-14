У 2027 році крах російської економіки скасовується: у США засмутили заявою

Різке зростання світових цін на нафту через війну навколо Ірану може змінити економічні прогнози щодо Росії та продовжити її здатність фінансувати війну проти України. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше аналітики інституту прогнозували, що погіршення економічної ситуації в Росії у 2026-2027 роках змусить Кремль приймати хворобливі рішення та може обмежити його можливості продовжувати війну. Проте нафтовий шок на світовому ринку та послаблення санкційного тиску на російську нафту частково змінюють ці розрахунки.

За оцінкою експертів, рішення США тимчасово послабити обмеження на російський нафтовий експорт у поєднанні із зростанням цін на сировину може зупинити падіння доходів Москви від нафти, яке тривало останні місяці. Це, у свою чергу, здатне забезпечити Кремлю додаткові фінансові ресурси для продовження війни.

У ISW нагадують, що погіршення економічної ситуації вже змушувало російську владу йти на непопулярні заходи – підвищувати податок на додану вартість та знижувати ключову процентну ставку навіть на тлі високої інфляції.

Крім того, Росія стикалася з проблемами формування нових військових сил через обмежений бюджет. Зокрема, влада не могла нескінченно виплачувати великі одноразові бонуси за підписання контрактів з армією.

Однак зростання нафтових доходів може тимчасово полегшити ці проблеми. Додатковий приплив коштів здатний допомогти Москві нарощувати військові ресурси та підтримувати продовження бойових дій.

При цьому аналітики наголошують, що такий ефект може виявитися тимчасовим. Якщо ціни на нафту стабілізуються і доходи Росії знову почнуть знижуватися, попередні економічні прогнози можуть підтвердитися, але вже із затримкою в часі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін пропонував Трампу угоду щодо Ірану: деталі.



