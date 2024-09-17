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В Амурской области разбился вертолет: на борту были влиятельные россияне

Пилот и два пассажира погибли после аварии вертолета в Приамурье.

сегодня, 18:05
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Автор:
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Лиля Воробьева

Во вторник, 17 сентября, в Амурской области России скрылся с радаров вертолет Robinson R66. Позже стало известно, что он разбился, и все три человека на борту погибли. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

В Амурской области разбился вертолет: на борту были влиятельные россияне

Авария вертолета в Приамурье (фото из открытых источников)

По данным единственной дежурно-диспетчерской службы Зейского округа, погибли пилот и двое пассажиров. Телеграмма-канал "112" уточнил, что среди жертв был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян и его помощник Шерам Товмасян.

Вертолет совершал облет территории Зейского района, когда скрылся с радаров и подал аварийный сигнал, после чего аварийные службы обнаружили место катастрофы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России пропал вертолет Ми-8 с двумя десятками человек на борту. Российский вертолет Ми-8 пропал на Камчатке в субботу, 31 августа. На борту могли находиться более 20 человек.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро". Утром он вылетел с площадки в районе вулкана Вачкажец на Камчатке и практически сразу скрылся с радаров. По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров. Российские СМИ пишут, что экипаж не сообщал проблем перед вылетом. На поиски вертолета вылетел другой борт, еще один Ми-8, а также наземная группа спасателей готовятся к отправке в район, где скрылся вертолет.
Также "Комментарии" писали о том, что в России разбился ударный военный вертолет Ми-28 . Утром 25 июля в Калужской области в России разбился военный вертолет Ми-28. Весь экипаж вертолета погиб. В России считают предварительной причиной крушения техническую неисправность вертолета Ми-28.



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Источник: https://t.me/tass_agency/273154
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