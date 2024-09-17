В Амурской области разбился вертолет: на борту были влиятельные россияне

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Лиля Воробьева
Во вторник, 17 сентября, в Амурской области России скрылся с радаров вертолет Robinson R66. Позже стало известно, что он разбился, и все три человека на борту погибли. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.
Авария вертолета в Приамурье (фото из открытых источников)
По данным единственной дежурно-диспетчерской службы Зейского округа, погибли пилот и двое пассажиров. Телеграмма-канал "112" уточнил, что среди жертв был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян и его помощник Шерам Товмасян.
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