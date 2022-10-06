В Белгороде местные жители заметили таинственные световые столбы: теперь известно, что это (ВИДЕО)

В сети начала набирать популярность телефонное видео высоких ярких столбов света в Белгороде, российском городе на границе с Украиной. Из-за войны это послужило поводом для многих предположений относительно того, чем они вызваны.

В Белгороде местные жители заметили таинственные световые столбы. Фото из открытых источников

В начале октября, поздно вечером в Белгороде появились высокие яркие столбы света. Запись и фото неизвестного явления вызвали интерес у пользователей интернета. Многие из них не смогли объяснить, откуда взялись световые столбы.

В сети люди начали давать разные предположения относительно столбов света. Одни из самых популярных касались возможности запуска ракет или установки чего-то типа спутникового глушителя, чтобы невозможно было сфотографировать этот город из космоса. К моменту написания этого материала в видео уже более 500 тыс. просмотров.

Видеозапись столба света над российским городом можно просмотреть ниже:





Вероятно это природное явление под названием световой столб. Так считает синоптик Михаил Леус. Явление создается путем отражения света от крошечных кристаллов льда, взвешенных в атмосфере. Это явление также может возникать от солнца – тогда его называют солнечным столбом. Каждый такой кристалл льда обычно состоит из плоских шестиугольных пластин и действует как крохотное зеркало, отражающее свет, создавая характерную колонну.

Подобное с виду явление регулярно встречается в других частях света. Например, Швеции, Беларуси или США:

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