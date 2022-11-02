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В Белгороде мужчина с гранатой на час остановил движение в центре города

Курьезный случай в России.

сегодня, 22:41
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Автор:

Slava Kot

Странный случай произошел в российском городе Белгороде, который находится вблизи Украинской границы. Человек с гранатой в руках парализовал центр города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegramканал Baza.

В Белгороде мужчина с гранатой на час остановил движение в центре города

Граната. Фото з відкритих джерел

Русский в центре города стоял с гранатой. Российские службы огородили территорию и вызвали саперов. Впоследствии стало известно, что граната в руках мужчины – это декоративная зажигалка.

Жителю России ее дал проходивший мимо пьяных человек. В состоянии алкогольного опьянения тот пошутил, что вытащил чеку из взрывчатки. Россиянин, который таким образом получил взрывчатку, решил, что она настоящая, поэтому стоял на улице и крепко сжимал декоративную зажигалку.

Российские СМИ сообщают, что мужчина так простоял около часа. Тогда специалисты по взрывчатым веществам поняли, что в руках российского гражданина обычная зажигалка, а не граната.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россияне, которая решила собирать деньги для военных РФ. Молодая девушка записала видеообращение, в котором заявила, что деньги она собирает на тепловизоры для российских солдат , а затем добавила, что эти технологические гаджеты будут обогревать военных зимой. Интересно то, что тепловизоры — это оптические гаджеты. которые используются, чтобы видеть ночью теплые объекты, в том числе тела людей, но они не выделяют тепло для обогрева.

Также "Комментарии" публиковали видео, в котором россиян спрашивают о том, когда они поняли, что война в Украине идет не по плану. Большинство ответило, что сейчас все идет не так, как планировалось.



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Источник: https://t.me/bazabazon/14250
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