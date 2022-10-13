В Белгороде российская ракета попала в жилой дом (ВИДЕО)

Российский пограничный город Белгород постоянно выпускает ракеты по украинским населенным пунктам. 13 октября состоялся очередной запуск ракеты, но он оказался неудачным и снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщают российские СМИ и соцсети граждан РФ.

Хлопки в Белгороде, ракета попала в жилой дом. Фото из открытых источников

Мэр российского города Антон Иванов сообщил, что в Белгороде работала система ПВО и отметил в своем Telegram канале, что якобы ВСУ обстреляли город. Через несколько минут соответствующий пост удалили из канала мэра.

С украинской стороны СтратКом ВСУ сообщает, что россияне пытались в очередной раз обстрелять Харьков. Но все три ракеты, выпущенные российскими военными, были самоуничтожены, а одна из них попала в жилой дом.

При ударе ракета повредила жилую многоэтажку и автомобили на парковке возле дома. Кроме того сообщают, что обломки от снаряда упали на территории школы.

В сеть попало видео с моментом попадания российской ракеты по жилому дому. Просмотреть видео можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные в начале сентября пытались запустить ракету из Белгорода, но что-то пошло не так и она упала за городом. В сеть попали видео полета снаряда. По предварительной информации, россияне пытались запустить "Искандер", но во время полета произошли проблемы с навигацией ракеты.



Также "Комментарии" писали о необычных природных явлениях, которые наблюдали жители пограничного российского города. В небе появились световые столбы неизвестного происхождения, которые россияне не могли объяснить и предлагали разные теории — от запуска ракет до НЛО.

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