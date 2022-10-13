logo

BTC/USD

18803.20

ETH/USD

1249.34

LTC/USD

50.32

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Белгороде российская ракета попала в жилой дом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгороде российская ракета попала в жилой дом (ВИДЕО)

Бей своих, чтобы чужие боялись.

сегодня, 13:59
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Российский пограничный город Белгород постоянно выпускает ракеты по украинским населенным пунктам. 13 октября состоялся очередной запуск ракеты, но он оказался неудачным и снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщают российские СМИ и соцсети граждан РФ.

В Белгороде российская ракета попала в жилой дом (ВИДЕО)

Хлопки в Белгороде, ракета попала в жилой дом. Фото из открытых источников

Мэр российского города Антон Иванов сообщил, что в Белгороде работала система ПВО и отметил в своем Telegram канале, что якобы ВСУ обстреляли город. Через несколько минут соответствующий пост удалили из канала мэра.

С украинской стороны СтратКом ВСУ сообщает, что россияне пытались в очередной раз обстрелять Харьков. Но все три ракеты, выпущенные российскими военными, были самоуничтожены, а одна из них попала в жилой дом.

При ударе ракета повредила жилую многоэтажку и автомобили на парковке возле дома. Кроме того сообщают, что обломки от снаряда упали на территории школы.

В сеть попало видео с моментом попадания российской ракеты по жилому дому. Просмотреть видео можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные в начале сентября пытались запустить ракету из Белгорода, но что-то пошло не так и она упала за городом. В сеть попали видео полета снаряда. По предварительной информации, россияне пытались запустить "Искандер", но во время полета произошли проблемы с навигацией ракеты.

Также "Комментарии" писали о необычных природных явлениях, которые наблюдали жители пограничного российского города. В небе появились световые столбы неизвестного происхождения, которые россияне не могли объяснить и предлагали разные теории — от запуска ракет до НЛО.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/censor_net/18138
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!