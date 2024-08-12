В Белгородской области испугались "активности ВСУ": какое решение приняли

Администрация Белгородской области РФ объявила о "перемещении" жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков. Фото из открытых источников

"У нас тревожное утро", — написал губернатор.

По его данным, на границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ.

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — заявил Гладков.

Отметим, Россия признала, что украинские войска продвинулись в глубь ее территории по меньшей мере на 30 км. Это стало самым глубоким и значительным продвижением Украины со времени контрнаступления осенью 2022 года. Об этом пишет "BBC".

Издание отмечает, что Министерство обороны России сообщило, что его силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодец.

Журналисты отмечают, что российское оборонное ведомство заявило, что его войска "сорвали попытки мобильных групп противника с бронетехникой прорваться вглубь российской территории". В то же время, россияне признали, что войска Киева имеют значительное продвижение. Толпино и Общий Колодец находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы. Кадры, опубликованные в сети и подтвержденные BBC, также показали бои у села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

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