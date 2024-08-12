В Белгородской области испугались "активности ВСУ": какое решение приняли

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Кравцев Сергей
Администрация Белгородской области РФ объявила о "перемещении" жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вячеслав Гладков. Фото из открытых источников
По его данным, на границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ.
Отметим, Россия признала, что украинские войска продвинулись в глубь ее территории по меньшей мере на 30 км. Это стало самым глубоким и значительным продвижением Украины со времени контрнаступления осенью 2022 года. Об этом пишет "BBC".
Издание отмечает, что Министерство обороны России сообщило, что его силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодец.
Журналисты отмечают, что российское оборонное ведомство заявило, что его войска "сорвали попытки мобильных групп противника с бронетехникой прорваться вглубь российской территории". В то же время, россияне признали, что войска Киева имеют значительное продвижение. Толпино и Общий Колодец находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы. Кадры, опубликованные в сети и подтвержденные BBC, также показали бои у села Левшинка, примерно в 25 км от границы.
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