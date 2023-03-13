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В Белгородской области РФ были слышны взрывы: губернатор рассказал о ракетной атаке

Губернатор Белгородской области сообщил, что после взрывов есть пострадавшие

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В РФ на территории Белгородской области были слышны взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области РФ были слышны взрывы: губернатор рассказал о ракетной атаке

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Всего, по информации Гладкова, над Белгородским районом и городом Белгород были сбиты четыре ракеты, есть одна пострадавшая.


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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются… Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях…", — написал российский чиновник.

Стоит отметить, Белгородская область из-за прилегающего к территории Украины расположения неоднократно оказывались в центре внимания из-за взрывов, потому как именно этого региона Москва отправляет больше всего сил и техники на войну в Украину.

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