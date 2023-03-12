Что происходит в РФ – действительно ли Кремль потерял контроль над информпространством

Путин потерял контроль над информационным пространством РФ, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Причиной, по их мнению, стало противостояние между кремлевскими элитами. Отмечается, что спикер МИД РФ Мария Захарова признала: Кремль потерял централизованный контроль над российским информационным пространством и не может повторить сталинского подхода к созданию современного аналога советского "Информбюро". Действительно ли можно говорить о такого рода информационных тенденциях в РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ни одно из изданий сегодня не выступает против Путина или "генеральной линии"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким мнением:

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"Институт изучения войны неоднократно публиковал, мягко говоря, непроверенную и недостоверную информацию, что, в принципе, характерно для структуры, являющейся не солидным исследовательским центром, а элементом системы американской пропаганды. ISW просто расписался в том, что не понимает, как устроена российская информационная машина: она никогда не была монолитной, конкуренция между "башнями Кремля" всегда существовала, серьезного противостояния или разночтения в информационных посылах сейчас нет".

Ни одно из изданий сегодня не выступает против Путина или "генеральной линии", акцентирует эксперт. Всюду продвигается одна и та же системная линия, а нюансы не делают погоду.

"Когда при Сталине система Совинформбюро выдавала единую информацию (поскольку информационные процессы были монополизированы государством) – то была одна ситуация. Сейчас же монополизации информпространства в России нет, и задача того же Алексея Громова (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) – координация информационных посылов. Если ISW считает, что отсутствие в России "Единого марафона" является свидетельством ослабления контроля над СМИ со стороны Кремля – это только показатель "профессионализма" института", – резюмирует Константин Бондаренко.

Кремль стремится ограничить в Facebook, в YouTube распространение русскоязычного информационного контента не россиянами

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Безусловно, Кремль контролирует российское информационное пространство. Может, не так, как Сталин, который имел полный контроль и расстреливал сотнями тысяч, миллионами всех сомневающихся в правильности его политики, всех, кого посчитал ненадежным. В путинской России ситуация чуть иная. Тут чаще садят, чем убивают. Но российское информпространство – полностью под контролем Кремля".

По словам эксперта, центральная власть РФ подмяла под себя все государственные федеральные каналы. Более-менее контролирует региональные ТВ- и радиоканалы. Путин, подчеркивает Татьяна Попова, выстроил мощную систему контроля и мониторинга Интернета, соцсетей. Все неугодные – заблокировали, свои (Вконтакте, Одноклассники) – полностью под присмотром ФСБ.

"В то же время, Кремль не до конца контролирует русскоязычное информационное пространство. Это, прежде всего, спутник, Интернет, зарубежные соцсети. Тут есть места, куда щупальцы Кремля не дотянулись, – отмечает эксперт. – Однако это не значит, что в какой-то момент путинский режим не закроет Интернет. В этом году, вероятнее всего, там закроют YouTube. Что увеличит контроль за российским информпространством. Но контент на русском языке, некотролируемый Кремлем есть. В том числе, антикремлевский, в том числе, производимый в Украине".

Татьяна Попова отмечает, что российская власть стремится ограничить в Facebook, в YouTube распространение русскоязычного информационного контента не россиянами.

"Идет серьезный бан украинских русскоязычных блогеров в Facebook и на YouTube. У меня, к примеру, почти на каждый ролик прилетает желтая "галочка", означающая, что такой продукт не подходит некоторым рекламодателям, а потому удаляется из рекомендаций, – рассказала эксперт. – Резюмируя: безусловно, Захарова лукавит, рассказывая, будто Кремль потерял централизованный контроль над российским информпространством. При этом уровня контроля сталинских времен над ним в путинской России, конечно, нет. Просто потому, что сейчас другой век и другие средства массовой информации. Не один радиоканал и считанные газеты, а куда более пестрый спектр способов коммуникации".

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