В Белгородской области российский танк раздавил автомобиль: водитель погиб

В Белгородской области танк армии РФ раздавил автомобиль "Нива", водитель машины погиб.

Оккупант раздавил российский автомобиль. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в селе Березовка 24 июля. "Нива" двигалась по главной дороге, когда из-за поворота на нее выехал танк, который должен был уступить дорогу в соответствии с правилами.

Сообщается, что от передней части "Нивы" практически ничего не осталось. В результате наезда 73-летний Константин Лопаткин, находившийся за рулем автомобиля, скончался на месте.

По версии следствия, водитель скончался от "разрыва сердца". Очевидцы утверждают, что экипаж танка "смеялся в лицо". Погибший работал агрономом, выращивал овощи у себя на участке и возил продавать на рынок в Белгороде. В день гибели он ехал домой с ярмарки в Борисовке.

Российские СМИ сообщают, что это уже второй инцидент с наездом танка на гражданский автомобиль в Белгородской области за последний месяц. В начале июля при схожих обстоятельствах пьяные военнослужащие раздавили машину жителя Грайворона Андрея Алексеева, водитель погиб. Экипаж танка пытался скрыться с места происшествия, но был пойман. Полицейские провели медицинское освидетельствование задержанных, подтвердившее наличие алкоголя в крови. Против военного, управлявшего танком, возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированной Левобережной Херсонщине началась массовая конфискация недвижимости украинцев, которые в результате были вынуждены покинуть свои дома. Оккупационная администрация решила использовать брошенное имущество для заселения россиян, военных и чиновников, называя это "работой с бесхозяйным имуществом".

