logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Белгородской области российский танк раздавил автомобиль: водитель погиб
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгородской области российский танк раздавил автомобиль: водитель погиб

Российские военные второй раз за месяц раздавили танком автомобиль с водителем в Белгородской области РФ

сегодня, 00:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В Белгородской области танк армии РФ раздавил автомобиль "Нива", водитель машины погиб.

В Белгородской области российский танк раздавил автомобиль: водитель погиб

Оккупант раздавил российский автомобиль. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в селе Березовка 24 июля. "Нива" двигалась по главной дороге, когда из-за поворота на нее выехал танк, который должен был уступить дорогу в соответствии с правилами.

Сообщается, что от передней части "Нивы" практически ничего не осталось. В результате наезда 73-летний Константин Лопаткин, находившийся за рулем автомобиля, скончался на месте.

По версии следствия, водитель скончался от "разрыва сердца". Очевидцы утверждают, что экипаж танка "смеялся в лицо". Погибший работал агрономом, выращивал овощи у себя на участке и возил продавать на рынок в Белгороде. В день гибели он ехал домой с ярмарки в Борисовке.

Российские СМИ сообщают, что это уже второй инцидент с наездом танка на гражданский автомобиль в Белгородской области за последний месяц. В начале июля при схожих обстоятельствах пьяные военнослужащие раздавили машину жителя Грайворона Андрея Алексеева, водитель погиб. Экипаж танка пытался скрыться с места происшествия, но был пойман. Полицейские провели медицинское освидетельствование задержанных, подтвердившее наличие алкоголя в крови. Против военного, управлявшего танком, возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированной Левобережной Херсонщине началась массовая конфискация недвижимости украинцев, которые в результате были вынуждены покинуть свои дома. Оккупационная администрация решила использовать брошенное имущество для заселения россиян, военных и чиновников, называя это "работой с бесхозяйным имуществом".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24220
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости