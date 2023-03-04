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В Белгородской области снова нескокойно – были слышны хлопки

По информации РосСМИ, в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Дружба"

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент случился 3 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский пропагандистские СМИ.

В Белгородской области снова нескокойно – были слышны хлопки

Взрыв. Фото: из открытых источников

В частности, по данным Telegram-канала ASTRA, самодельный беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковал пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн в поселке Разумное 3 марта в районе 7 утра.


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"Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как уверяют в Telegram-канале Baza, БПЛА, якобы, "прилетел со стороны Украины".                                                                                                           

"В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр", — добавили в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Залужного рассказали, куда пропало анонсированное пропагандистами "большое повторное наступление" России.

Также издание "Комментарии" сообщало — согласно данным Минобороны Украины, российские оккупанты только в феврале потеряли на поле боя в нашей стране около 21,5 тыс человек личного состава, сотни танков, боевых бронемашин и артсистем. Всего же с начала вторжения, за год с небольшим, агрессор потерял уже свыше 150 тысяч человек. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги зимней военной кампании и сделали прогнозы на весеннюю.

Ранее "Комментарии" писали – в Госдуме РФ уже не могут гарантировать безопасность российскому бизнесу, поэтому просят закупать средства ПВО за свои деньги.




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