В Белом доме рассказали, за счет чего еще держится российская экономика – остальное Путин уничтожил

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину привело к тому, что российская экономика оказалась на грани выживания. Она практически разрушена. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление специального координатора президента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, которое приводит CNBC.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что нефть – это единственное, за счет чего еще удается хоть как-то поддерживать российскую экономику. Все остальные отрасли в полном упадке. Россия сегодня может получать только то, что добывает из-под земли.

По словам Амоса Хохштейна, российский газ больше не есть главным ресурсом для поступления средств в бюджет. Путин понимает, что не сможет продавать газ в Европу в таких объёмах, которые были до полномасштабного вторжения в Украину. Другое дело – нефть, которая все также пользуется спросом и за счет продажи которой Путину удаётся продолжать финансировать войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС, пытаясь успеть продать как можно больше "черного золота". После отказал Европы от российской нефти объёмы продаж в России не сильно снизятся. Но вот доходы упадут существенно, потому как европейцы очень хорошо платили за российскую нефть.

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