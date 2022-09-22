В британской разведке назвали главную причину, почему Путин решился на мобилизацию

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Кравцев Сергей
Россия исчерпала запас добровольцев, готовы отправиться на войну в Украину. В Кремле до последнего пытались откладывать решение о частичной мобилизации, но теперь вопрос живой силы на войне против Украины стал особенно остро. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете британской разведки в Twitter.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
При этом в Минобороны Великобритании отмечают, что несмотря на большую географию России Путин идет на очень большой, в первую очередь, политический риск. К тому же препятствовать выполнению плана по набору резервистов будут логистические и административные трудности.
В Британии считают, что даже, если каким-то невероятным образом России удастся собрать 300 тысяч человек, то вряд ли Москве удастся за пару месяцев их полностью подготовить к боевым действиям. К тому же, определенная часть российского населения воспримет в штыки решение Путина о мобилизации, что может обернутся для российского руководства нехорошими политическими последствиями.
Напомним, свое решение о частичной мобилизации в России президент РФ Путин объявил 21 сентября. О чем говорят метания российской власти с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины? На что еще может пойти Кремль в ходе мобилизации – и к чему это в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Сергей Медведев
сегодня, 10:01
Основная цель выступления Путина о "референдумах" и мобилизации - так напугать общественность и лидеров Запада перспективой ядерного апокалипсиса, чтобы они прекратили (или уменьшили) военно-политическую помощь Украине и начали принуждать её к переговорам с агрессором. Сможет ли Запад не испугаться и понять, что угрозы Путина (цитирую): "это - не блеф" - на самом деле блеф в квадрате!? Просто обезумевший маньяк делает отчаянную попытку спасти свою шкуру. Будем надеяться, что лидеры Запада понимают это.