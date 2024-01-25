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В британской разведке назвали ключевую цель Путина до мартовских выборов

За последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении, что может негативно сказаться на настроениях россиян перед выборами

сегодня, 13:28
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Кравцев Сергей
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Война против Украины и сокращение расходов на ЖКХ привели к массовым отключениям тепла и электричества на территории России в условиях зимы. Владимиру Путину предстоит решить эту проблему до марта, когда и должны состояться выборы президента России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали ключевую цель Путина до мартовских выборов

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, за последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усугубляют проблему, которая преследовала российские города и поселки на протяжении десятилетий, но, вероятно, стала еще более острой из-за российской политики военного времени.

По данным британской разведки, Россия всегда отдавала приоритет военным расходам над реинвестированием в общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело падению расходов на техническое обслуживание.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников, говорится в сообщении.

"Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", — отмечают в Минобороны Британии.

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