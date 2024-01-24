Кремль угрожает оккупационным администрациям: что взволновало путинский режим

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Кравцев Сергей
Кремль угрожает оккупационным администрациям временно захваченных регионов снизить финансирование. Данные действия захватчики планируют внедрить, если на выборах президента РФ будет низкая явка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центр национального сопротивления.
Выборы в России. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, оккупанты рассчитывают, что так называемое "волеизъявление", которое должно состояться в марте 2024 года, должно продемонстрировать поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на временно оккупированных территориях нет.
В ЦНС информируют, что в регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют цель фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования.
По полученным данным, в Кремле уже предупредили "гуляйтеров", что провал явки в этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровых решений".
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Ранее "Комментарии" писали — в России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Такое заявление во время брифинга сделал координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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