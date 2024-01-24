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Кремль угрожает оккупационным администрациям: что взволновало путинский режим

По информации ЦНС, Кремль угрожает оккупационным администрациям в ожидании низкой явки на "выборах" Путина

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль угрожает оккупационным администрациям временно захваченных регионов снизить финансирование. Данные действия захватчики планируют внедрить, если на выборах президента РФ будет низкая явка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центр национального сопротивления.

Кремль угрожает оккупационным администрациям: что взволновало путинский режим

Выборы в России. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, оккупанты рассчитывают, что так называемое "волеизъявление", которое должно состояться в марте 2024 года, должно продемонстрировать поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на временно оккупированных территориях нет.

В ЦНС информируют, что в регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют цель фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования.

"В то же время россияне разрешили голосовать без паспорта РФ, по месту жительства и растянули "выборы" на три дня, чтобы скрыть низкую явку. Также враг готовится к завозу бюджетников и организации каруселей", — отмечают в Центре.

По полученным данным, в Кремле уже предупредили "гуляйтеров", что провал явки в этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровых решений".

Читайте также на портале "Комментарии" — перевыборы Путина: к чему принуждают украинцев на оккупированной части Запорожской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы Путина: какое решение предстоит принять Западу и что попытается доказать Кремль. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали — в России ожидается худшая избирательная гонка после вчерашнего заявления диктатора Владимира Путина о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Такое заявление во время брифинга сделал координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-pogrozhuyut-znyzyty-finansuvannya-tot-yakshho-tam-bude-mala-yavka/
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