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В британской разведке прогнозируют, что в РФ скоро полетят головы: о чем идет речь

Британская разведка считает, что дело против зама Шойгу может затронуть других чиновников РФ

сегодня, 12:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Дело против замминистра обороны РФ Тимура Иванова может затронуть и других российских чиновников, ведь коррупция в целом в стране-агрессоре остается одной из главных проблем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в Twitter (X).

В британской разведке прогнозируют, что в РФ скоро полетят головы: о чем идет речь

Тимур Иванов и Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Британская разведка отмечает, в расследование дела о коррупции был вовлечен первый заместитель министра Сергея Шойгу Руслан Цаликов, его допрашивала ФСБ. Цаликова называют "покровителем" Иванова. Он фактически является третьим лицом в Минобороны РФ после министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Цаликов имеет давние связи с Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РФ, а затем пошел за ним сначала в офис губернатора Московской области, а в 2012 году — в Министерство обороны.

Британские специалисты отмечают, также есть предположение, что дело Иванова может затронуть министра финансов России Антона Силуанова. Как говорится в сводке, строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

Разведка Британии отмечает, что коррупция в Минобороны России — одна из главных проблем. В 2019 году главный военный прокурор РФ Валерий Петров заявил, что коррупция является практически корнем большинства проблем в правовом государстве. Коррупция была фактором плохой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о просроченных пайках и некачественных шинах, а также сообщалось о хищении горючего.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1785586999081992284/photo/1
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