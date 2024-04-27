Почему в РФ идет поиск "козлов отпущения": чего боится Кремль

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц якобы "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран". Почему именно сейчас он делает подобное заявление? И почему именно сейчас арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов? О чем свидетельствуют процессы, идущие сейчас внутри страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российские власти пытаются перенаправить злобу в российском обществе

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поясняет:

"В России идет активный поиск "козлов отпущения" за провалы в войне против Украины. То шпиона находят, который подвел со своими прогнозами. Сейчас Януковича начали распекать. Теперь дошли до таких забитых в РФ слоев как российская армия. В том числе до Иванова – зама Шойгу. Он не выглядит забитым, учитывая его сокровища, но – назначили "козлом отпущения". Теперь не отвертится. Скорее всего, доберутся и до самого Шойгу, несмотря на его близость к Путину".

По словам эксперта, сюжетов о "козлах отпущение" в истории России – великое множество.

"А поскольку Московия сейчас погружается в пучину архаики, сюжеты из ее истории будут повторяться – с награждениями непричастных и казнями невиновных", – прогнозирует Александр Палий.

Что касается мигрантов, то российские власти просто пытаются перенаправить злобу в российском обществе, увести ее от себя, поясняет он. Цель путинского режима, частью которого является и Патрушев – не потерять поддержку в российском обществе, где фашизм имеет доминирующие позиции, констатирует эксперт.

Россияне начинают бояться

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко акцентирует, что у Запада был и частично остается страх распада РФ с непредсказуемыми последствиями. Потому изначальная западная стратегия после российского широкомасштабного вторжения россиян в Украину была – не дать нам проиграть, но и не дать победить.

"На мой вопрос, почему нам не дают всего необходимого, чтобы выиграть, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик пояснял – потому что это приведет к однозначному краху путинского режима. И, кто знает, учитывая, что Россия – федерация – куда расползется в итоге ядерное оружие, сколько пальцев может быть на ядерных кнопках. По логике Запада – хоть Путин диктатор, тиран и военный преступник, но его более-менее знают и понимают, – поясняет эксперт. – А, кто будет после? Не окажется ли совсем невменяемым, да еще и в случае неконтролируемого распада РФ?".

Но шло время. Россия начала откровенный террор Украины ракетами и дронами, совершила массу военных преступлений, не демонстрировала и не демонстрирует никакого желания вести переговоры на вменяемых условиях. И мнение на Западе начало меняться в сторону – нужно позволять Украине больше, если не хотим, чтоб заполыхала вся Европа.

"В одной из бесед со мной Ванетик очень красочно подчеркнул – россияне почувствуют войну, когда будет сбит их быт. Так вот, сейчас (ударами наших дронов, ракет, заходами на территорию РФ с боями российских вооруженных противников путинского режима) быт россиян серьезно сбивается. Цены растут, люди нищают. Просвета нет. Низший класс массово выгребают на войну, где можно заработать. Но и оттуда можно не вернуться. Средний класс практически вымер. И пропасть между низшими слоями и верхушкой углубляется неимоверно. Внизу копиться злоба. Вверху – страх. Сбивать быт правящего класса всегда сложнее. Но если он уж сбивается, то намного жестче. И "величие" падает с громким грохотом", – подчеркивает Сергей Дойко.

С этим он связывает нынешние процессы в РФ: рост нетерпимости, в том числе к мигрантам (особенно после теракта в "Крокусе"), поиск виновных, желание распять всех и вся.

"Кремль боится, что Украине уже не просто не дадут проиграть, но и могут позволить победить. Об этом недавнее решение США о выделении свыше 60 млрд долларов помощи. Об этом активизация европейцев по снабжению нас снарядами, дронами, ракетами, финансами и так далее. До путинского режима начала доходить, что никто России не простит того, что она сотворила и продолжает. И он выплескивает своих страхи, начиная охоту на мигрантов, на всякого рода "ивановых". Пытаясь так перенаправить, канализировать ненависть, клокочущую в обычных россиянах, которые Путин обманул, обещая "Киев за три дня", а втянув в кровопролитную войну, изоляцию, нищету и бесперспективняк. Скрепность трещит по швам. Россияне начинают бояться. Нет прогнозируемости. Начинают лететь головы, которые казались ранее не сбиваемыми. Много странных инфарктов, внезапных смертей. И очень похоже на то, что, как бы этого не боялся Запад, РФ движется к распаду, – считает эксперт. – Слишком она разная и громадная, слишком в большой шторм вошла. В таком виде как была, она существовать уже не может. И не будет".

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