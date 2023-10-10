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В британской разведке рассказали, чего ждет Путин, чтобы объявить мобилизацию

Британская разведка отмечает, Путин вряд ли решиться объявить мобилизацию до выборов в марте

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пока в России не проведены выборы, скорее всего российский диктатор не решится объявлять новую волну мобилизации в России. Как минимум до марта, когда и должны состояться выборы президента РФ, Кремль будет избегать непопулярных решений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки в X (Twitter).

В британской разведке рассказали, чего ждет Путин, чтобы объявить мобилизацию

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские специалисты напомнили, что президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Хоть Путин публично и не объявлял, что будет баллотироваться на следующий президентский срок, есть большая очевидность, что от своего поста российский диктатор не сможет отказаться. Есть предположения, уточняют в Минобороны Великобритании, что предвыборная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.


"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации", — говорится в отчете.

Британские эксперты считают, что в своей риторике Путин будет и дальше акцентировать внимание, что Россия – это отельная цивилизация, что вокруг враги и недоброжелатели, что нужно объединиться вокруг сильного лидера.

"В преддверии выборов Кремль почти наверняка будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-либо дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1711619714881884167
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