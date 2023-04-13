В британской разведке рассказали, что на самом деле стоит за отказом Кремля массового празднования 9 мая

Руководители ряда регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили о полной отмене традиционных громких военных парадов, посвященных Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Празднование 9 мая. Фото: из открытых источников

Пропагандистские мероприятия, в первую очередь, были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, заявили официальные лица.

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Как отмечается в сводке Минобороны Великобритании, некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, подтвердили, что планируют провести празднование Дня Победы.

По данным британской разведки, различные подходы подчеркивают деликатную коммуникационную проблему для Кремля. Российский президент Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Сообщения рискуют вызвать все большую тревогу у многих россиян, которые осознают, насколько плохо организованна и провальная кампания в Украине.

"Почитание павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", — говорится в отчете Минобороны Британии.

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