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В британской разведке рассказали, к чему приведет задержание Гиркина

Разведка Британии указывает, что задержание Гиркина разозлит российских блоггеров и некоторых солдат

сегодня, 10:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Задержание российского террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина, который руководил операцией по захвату Донбасса в 2014-м году, может разозлить сообщество российских военных блогеров и некоторых солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в Twitter.  

В британской разведке рассказали, к чему приведет задержание Гиркина

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

"Бывший российский разведчик и ведущий националистический военный блогер Игорь Гиркин почти наверняка был арестован по обвинению в "экстремизме" 21 июля 2023 года", — пишет пресс-служба.


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Отмечается, что бывший главарь боевиков уже давно критикует Министерство обороны России из-за ведения войны. Однако в последние дни комментарии перешли к прямой критике российского диктатора Владимира Путина.

Задержание террориста вероятно разозлит других членов сообщества военных блогеров, а также некоторых военнослужащих, которые считают Гиркина проницательным аналитиком и патриотом.

"Хотя Гиркин не является союзником группы "Вагнера", он, вероятно, был готов расширить границы публичной критики только в контексте неудачного мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло", — пишет пресс-служба.

Отметим, вчера, 21 июля, в СМИ распространилась информация о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Через некоторое это подтвердила его жена.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1682626185266704384
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