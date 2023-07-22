В британской разведке рассказали, к чему приведет задержание Гиркина

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Кравцев Сергей
Задержание российского террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина, который руководил операцией по захвату Донбасса в 2014-м году, может разозлить сообщество российских военных блогеров и некоторых солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в Twitter.
Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников
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Отмечается, что бывший главарь боевиков уже давно критикует Министерство обороны России из-за ведения войны. Однако в последние дни комментарии перешли к прямой критике российского диктатора Владимира Путина.
Задержание террориста вероятно разозлит других членов сообщества военных блогеров, а также некоторых военнослужащих, которые считают Гиркина проницательным аналитиком и патриотом.
Отметим, вчера, 21 июля, в СМИ распространилась информация о задержании террориста, бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина. Через некоторое это подтвердила его жена.
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