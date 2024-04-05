В британской разведке рассказали, как Путин благодарит бизнесменов, которые поддержали войну

Конфискованные на территории России предприятия раздают прокремлевским бизнесменам. Таким образом российский диктатор Владимир Путин создает из сторонников войны с Украиной новую "элиту". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в сводке, с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний на сумму около 11,5 млрд долларов.

При этом приоритет отдается компаниям, принадлежащим иностранцам, включая компании, принадлежащие россиянам, живущим за рубежом. С высокой степенью вероятности это связано со стремлением государства сократить внешние (особенно западные) связи в российской экономике, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российское государство перераспределяет активы прокремлевским бизнесменам, которые поддерживают войну против Украины. Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом президента России Владимира Путина в своем обращении к жителям России в феврале 2024 года создать новую националистическую элиту, созданную войной против Украины.

"Увеличение военных расходов усилило финансовое давление на российское государство, наряду с экономическими санкциями и оттоком капитала из России с начала вторжения. Российское государство, скорее всего, усилит контроль над компаниями в "стратегических" отраслях, таких как оборона", — отмечают в Минобороны Британии.

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