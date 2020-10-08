В центре Санкт-Петербурга мужчина сжег себя в подарок Путину (видео)

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга средь бела дня произошел акт самосожжения. Мужчина, на груди которого был плакат “С Днем рождения, господин президент!” (вчера лидер РФ Владимир Путин отметил 68-летие) поджег себя. Видео разместил Телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что голова и руки мужчины были охвачены пламенем. Многие бросились спасать человека, другие же снимали происходящее на камеры мобильных. Очевидцы говорят, что когда мужчина горел, он выкрикивал фразу, что это подарок для Путина.

Как позже выяснили журналисты, местному жителю 71 год, и раньше он был руководителем крупной фирмы. С ожогами 45% тела пострадавший сейчас находится в больнице.

резидент России

Владимир Путин

охарактеризовал свои человеческие качества . О влиянии власти на себя на протяжении долгих лет он рассказал в интервью

ТАСС

в честь своего дня рождения.

Напомним, п





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!