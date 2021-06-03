В чем заключается план Путина касаемо Украины - посол

Со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Такой позицией дипломат поделился в интервью журналу .loyal, перевод которого опубликовало Посольство Украины в Германии, пишет УНИАН.

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Его (Путина — ред.) план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей Родины для Путина — это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарному и коррупционному режиму", — сказал посол.

Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы".

По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.

Напомним, что Украина все чаще заявляет о своем желании стать полноценным членом Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического альянса, однако конкретных подвижек в этом направлении пока не наблюдается. По мнению главы украинского государства Владимира Зеленского, проблема не только в медленных реформах, но и в позиции самих союзных объединений. Зеленский уверен, что на глобальную войну с той же Европой Кремль не пойдет. Однако постоянные запугивания подобным развитием событий Россия регулярно продолжает. При этом под "пресс" в основном попадают страны бывшего Советского Союза, но не члены ЕС, говорит президент.









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