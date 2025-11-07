В Дагестане вертолет упал на жилой дом: есть погибшие и раненые

В российской республике Дагестан произошла авиакатастрофа, когда вертолет Ка-226 с туристами на борту упал на жилой дом. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В Дагестане упал вертолет с туристами. Фото из открытых источников

Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова, катастрофа падения вертолета Ка-226 произошла вблизи населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. Вертолет, принадлежавший частной компании, выполнял полет из города Кизляр в Избербаш.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в пределах населенного пункта Ачи-Су упал частный вертолет. На борту находились семь человек", — сообщили в МЧС РФ.

В результате падения погибли четверо пассажиров. Трое пострадавших, по словам чиновников, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Все обстоятельства трагедии выясняют спасательные службы и следственные органы.

По предварительной информации, во время аварии вертолет разрушил частный дом. В этот момент в здании никого не было. Местные телеграмм-каналы сообщают, что вертолет перевозил туристов и мог упасть на территории базы отдыха.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители следственного комитета.

