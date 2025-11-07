У Дагестані гелікоптер впав на житловий будинок: є загиблі та поранені

У російській республіці Дагестан сталася авіакатастрофа, коли вертоліт Ка-226 із туристами на борту впав на житловий будинок. За попередніми даними, загинули четверо людей, ще троє перебувають у тяжкому стані перебувають у лікарні.

У Дагестані впав гелікоптер із туристами. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на міністра охорони здоров’я Дагестану Ярослава Глазова, катастрофа падіння гелікоптера Ка-226 сталася поблизу населеного пункту Ачі-Су Карабудахкентського району. Вертоліт, що належав приватній компанії, виконував політ із міста Кізляр до Ізбербашу.

"За системою 112 надійшло повідомлення про те, що у межах населеного пункту Ачі-Су впав приватний гелікоптер. На борту перебувало семеро людей", — повідомили в МНС РФ.

Внаслідок падіння загинули четверо пасажирів. Троє постраждалих, за словами чиновників, у тяжкому стані були доправлені до лікарні. Усі обставини трагедії наразі з’ясовують рятувальні служби та слідчі органи.

За попередньою інформацією, під час аварії гелікоптер зруйнував приватний будинок. У цей момент у будівлі нікого не було. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вертоліт перевозив туристів і міг упасти на території бази відпочинку.

На місці події працюють рятувальники, поліція та представники слідчого комітету.

