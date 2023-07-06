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В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО)

В сеть попали фото Евгения Пригожина в разных париках.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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СМИ опубликовали кадры по обыскам дома и офиса основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Среди найденных вещей было оружие, паспорта и парики. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО)

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

5 июля несколько российских изданий опубликовали фотографии, подтверждающие обыски в особняке лидера российских наемников из группы "Вагнера". В частности, были обнаружены слитки золота, молитвенная комната, медицинский кабинет, кувалда с надписью "для важных переговоров", пиджак с медалями, бассейн и шкафчик с париками.


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В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО) - фото 2

Пригожин обычно на фото и в своих многочисленных видеообращениях выступает без волос, однако в сеть попали фотографии Пригожина в разных париках. Просмотреть их можно ниже:

В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО) - фото 3
В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО) - фото 4
В доме Пригожина обнаружили коллекцию париков (ФОТО) - фото 5

Также на территории имения Евгения Пригожина была обнаружена вертолетная площадка. Вблизи одного из российских отелей, которым пользовался лидер вагнеровцев, обнаружили микроавтобус Citroen, который был набит наличными на сумму шесть миллиардов рублей.

Напомним, что Пригожин основатель частной военной компании "Вагнер", проводившей свою деятельность в интересах России с 2014 года. В частности, это касалось таких стран как ЦАР, Судан, Мали, Сирия. С 2022 года вагнеровцы начали воевать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, потерял ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами. Аналитик обороны и безопасности объясняет, почему Пригожин продолжит контролировать группу "Вагнера".

Также "Комментарии" писали о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексее Данилове, который считает, что у России будут новые мятежи и попытки сменить власть в Кремле.



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