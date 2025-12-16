В поселке Горки-2 Одинцовского округа Подмосковья РФ 15-летний учащийся напал с ножом в школе. По данным следствия, девятиклассник ранил охранника, после чего напал на 10-летнего мальчика из четвертого класса. От полученных ранений ребенок погиб. Охранник находится в тяжелом состоянии.

В элитной школе Подмосковья подросток с ножом устроил теракт: погиб ребенок

Других учеников эвакуировали из здания, часть детей скрывалась в соседнем спорткомплексе и подъездах жилых домов. По данным российских СМИ, во время инцидента могли пострадать еще несколько человек.

Нападающего задержал спецназ. Им оказался парень по имени Тимофей — ученик 9-го класса этого учебного заведения. Он был приверженцем течений с признаками неонацистской идеологии. Молодой человек снимал нападение на видео и выкладывал в свой телеграм-канал.

Он учился в этой же школе и пришел на занятия в балаклаве и в футболке с надписью "No Lives Matter" ("Ничья жизнь не имеет значения").

По информации СМИ, одной из возможных причин нападения могла быть национальность погибшего ребенка.

Детский омбудсмен Подмосковья призвала запретить публикацию видео и фото нападения с ножом в Одинцове.

Металлоискатель на входе в Успенскую ОШ, куда ворвался подросток с ножом, оказался выключенным. У охранника ножевое ранение и химический ожог.

Как рассказали российским СМИ очевидцы, рамки металлоискателя в школе есть, но сегодня они могли не работать. Пострадавший охранник — 32-летний Дмитрий — не проверил нападавшего школьника Тимофея К. ручным металлодектером. Этим и воспользовался убийца, пронесший в школу нож. Охранника госпитализировали в Одинцовскую больницу, он получил ранение и ожог от перечного баллончика, который распылил подросток.

