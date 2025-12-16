logo_ukra

BTC/USD

87037

ETH/USD

2949.47

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина
commentss НОВИНИ Всі новини

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина

Відомо про загиблого 4-класника та постраждалого охоронця

16 грудня 2025, 11:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У селищі Горки-2 Одинцовського округу Підмосков’я РФ 15-річний учень напав із ножем у школі. За даними слідства, дев’ятикласник поранив охоронця, після чого напав на 10-річного хлопчика з четвертого класу. Від отриманих поранень дитина загинула. Охоронець перебуває у тяжкому стані.

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина - фото 2

Інших учнів евакуювали з будівлі, частина дітей переховувалася у сусідньому спорткомплексі та під’їздах житлових будинків. За даними російських ЗМІ, під час інциденту могли постраждати ще кілька осіб.

Нападника затримав спецназ. Ним виявився хлопець на ім'я Тимофій — учень 9-го класу цього навчального закладу. Він був прихильником течій із ознаками неонацистської ідеології. Юнак знімав напад на відео та викладав у свій телеграм-канал.

Він навчався у цій же школі та прийшов на заняття в балаклаві та у футболці з надписом "No Lives Matter" ("Нічиє життя не має значення").

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина - фото 2
В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина - фото 2

За інформацією ЗМІ, однією з можливих причин нападу могла бути національність загиблої дитини.

Дитячий омбудсмен Підмосков'я закликала заборонити публікацію відео та фото нападу з ножем в Одінцові.

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина - фото 2

Металошукач на вході до Успенської ЗОШ, куди увірвався підліток із ножем, виявився вимкненим. У охоронця ножове поранення та хімічний опік

Як розповіли росЗМІ очевидці, рамки металошукача у школі є, але сьогодні вони могли не працювати. Постраждалий охоронець — 32-річний Дмитро — не перевірив школяра Тимофія К., який нападав, ручним металодектером. Цим і скористався вбивця, який проніс у школу ніж. Охоронця госпіталізували до Одинцовської лікарні, він отримав поранення та опік від перцевого балончика, який розпорошив підліток.

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти перетворили підлітків на учасників наркоторгівлі. Як повідомляє Центр національного спротиву, наркосхеми в регіоні працюють під “дахом” місцевих силовиків. Підлітків вербують через Telegram-канали, обіцяючи “швидкий заробіток”, і використовують їх як кур’єрів для розповсюдження наркотиків. Частину прибутку організатори віддають окупаційним адміністраціям, які фактично легалізували тіньовий бізнес.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини