У селищі Горки-2 Одинцовського округу Підмосков’я РФ 15-річний учень напав із ножем у школі. За даними слідства, дев’ятикласник поранив охоронця, після чого напав на 10-річного хлопчика з четвертого класу. Від отриманих поранень дитина загинула. Охоронець перебуває у тяжкому стані.

В елітній школі Підмосков’я підліток із ножем вчинив теракт: загинула дитина

Інших учнів евакуювали з будівлі, частина дітей переховувалася у сусідньому спорткомплексі та під’їздах житлових будинків. За даними російських ЗМІ, під час інциденту могли постраждати ще кілька осіб.

Нападника затримав спецназ. Ним виявився хлопець на ім'я Тимофій — учень 9-го класу цього навчального закладу. Він був прихильником течій із ознаками неонацистської ідеології. Юнак знімав напад на відео та викладав у свій телеграм-канал.

Він навчався у цій же школі та прийшов на заняття в балаклаві та у футболці з надписом "No Lives Matter" ("Нічиє життя не має значення").

За інформацією ЗМІ, однією з можливих причин нападу могла бути національність загиблої дитини.

Дитячий омбудсмен Підмосков'я закликала заборонити публікацію відео та фото нападу з ножем в Одінцові.

Металошукач на вході до Успенської ЗОШ, куди увірвався підліток із ножем, виявився вимкненим. У охоронця ножове поранення та хімічний опік

Як розповіли росЗМІ очевидці, рамки металошукача у школі є, але сьогодні вони могли не працювати. Постраждалий охоронець — 32-річний Дмитро — не перевірив школяра Тимофія К., який нападав, ручним металодектером. Цим і скористався вбивця, який проніс у школу ніж. Охоронця госпіталізували до Одинцовської лікарні, він отримав поранення та опік від перцевого балончика, який розпорошив підліток.

