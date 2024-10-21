В ЕС болезненно высмеяли «спецоперацию» Путина и сказали, готов ли он к миру

Возможное отправление северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины является серьезным нарушением международного права и свидетельствует о нежелании Москвы установить мир. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано во время брифинга в Брюсселе.

Владимир Путин

"Я могу только сказать, что это должна быть очень "специальная операция", которую Россия проводит в Украине, если им нужно привлечь для такой "специальной операции" помощь от солдат из режима-изгоя, который находится под санкциями Организации Объединенных Наций. И все это грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Если сообщение о передаче солдат из Северной Кореи в Россию подтвердится, это будет означать еще один уровень эскалации и значительное усиление их сотрудничества, что бросает вызов международным правилам и международному праву", — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что международная изоляция России и многочисленные санкции вынуждают Кремль сотрудничать с режимами-изгоями.

По его словам, это демонстрирует решимость России продолжать незаконные действия против Украины, несмотря на изоляцию и санкции. Он добавил, что Россия явно не заинтересована в мирных решениях, ведь она не только привлекает военную помощь от стран-изгоев, но и рассматривают возможность использования их военных. Это свидетельствует о том, говорит дипломат, насколько отчаянно Россия ищет любую помощь из-за своей изоляции и значительного давления санкций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин может получить мощного противника, а Украина – сильного союзника.



