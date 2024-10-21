В ЕС болезненно высмеяли «спецоперацию» Путина и сказали, готов ли он к миру

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Возможное отправление северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины является серьезным нарушением международного права и свидетельствует о нежелании Москвы установить мир. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано во время брифинга в Брюсселе.
Владимир Путин
Дипломат также подчеркнул, что международная изоляция России и многочисленные санкции вынуждают Кремль сотрудничать с режимами-изгоями.
По его словам, это демонстрирует решимость России продолжать незаконные действия против Украины, несмотря на изоляцию и санкции. Он добавил, что Россия явно не заинтересована в мирных решениях, ведь она не только привлекает военную помощь от стран-изгоев, но и рассматривают возможность использования их военных. Это свидетельствует о том, говорит дипломат, насколько отчаянно Россия ищет любую помощь из-за своей изоляции и значительного давления санкций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин может получить мощного противника, а Украина – сильного союзника.
Новости