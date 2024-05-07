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В ФСБ РФ заявили, что планируют «дотянутся» до организатора теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в его ведомстве «практически догадываются», кто был основным организатором теракта в «Крокусе». Также, по его словам, он сейчас находится за границей

сегодня, 15:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Александр Бортников, в ФСБ "практически догадываются", кто был основным организатором теракта в "Крокус Сити Холле".

В ФСБ РФ заявили, что планируют «дотянутся» до организатора теракта в «Крокусе»

Александр Бортников

"Есть основной организатор, который сидит за границей",
- заявил глава российского ФСБ.

При этом Бортников отказался предоставлять более детальную информацию, сославшись на тайну следствия. Также, по его словам, в этом вопросе нужна "секретность", чтобы вся проведенная работа "имела результат".

"Нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться",
— заявил глава террористического ФСБ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что теракт в "Крокус Сити Холе" произошел 22 марта. По версии российских следователей, перед выступлением группы "Пикник" четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

При этом в террористической России пытаются связать теракт с Украиной и обвинить ее в произошедшем. В частности, появлялись данные о том, что исполнители теракта якобы бежали в Украину, где их должны были встречать, как "героев". Потом начали говорить, что якобы эти исполнители ехали в Киев, чтобы там получить вознаграждение за теракт. Также в РФ пытались привязать к преступлению главу СБУ Василия Малюка, которого там искренне ненавидят из-за того, что именно спецслужбы методично уничтожают российские НПЗ. Дошло до того, что Малюка в России даже объявили в розыск.

К слову, Василий Малюк рассказал о феерическом провале ФСБ в Украине. В частности, российские спецслужбы планировали организовать теракт в Украине аккурат на Пасху и убить при этом главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. По задумке, это должен был быть подарок Путину на его инаугурацию.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/07/22955731.shtml?updated
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