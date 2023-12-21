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В Германии собираются конфисковать российские активы: в Москве свирепствуют

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Германии из-за конфискации активов России.

сегодня, 14:47
Автор:
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Slava Kot
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В Германии подали иск на конфискацию замороженных активов России на сумму более 720 миллионов евро. На такие действия со стороны Берлина отреагировал глава МИД России Сергей Лавров, назвавший немцев "вороватым народом". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Германии собираются конфисковать российские активы: в Москве свирепствуют

Лавров пригрозил Германии из-за конфискацию активов России. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резко прокомментировал шаги Германии по конфискации российских активов.

"Народ вороват, мы это давно уже поняли. Раньше был в таком, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей и попыток обмануть кого-то, но теперь вороватый в прямом смысле", — заявил Лавров.

Далее глава МИД РФ попытался пригрозить Германии указав, что Кремль может прибегнуть к подобным шагам со своей стороны.

"У России есть что конфисковать в ответ на возможное изъятие активов в Германии", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне получил иск от Генпрокуратуры Германии по поводу конфискации активов РФ, которые были заморожены в стране. Их сумма составила 720 млн. долларов. Немецкие СМИ сообщают, что, вероятно, речь идет об имуществе дочерней компании Московской фондовой биржи. А поводом к иску стала попытка Московской биржи вывести эти средства со счетов JP Morgan, отказавшихся выполнить запрос российской компании.

Если суд конфискует активы России, это будет первый подобный случай в Германии. Ранее подсанкционные активы только замораживались.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на 12 пакет санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что депутат Бундестага Германии считает необходимым начать сотрудничать с Путиным и его союзниками, чтобы получить "дешевый" российский газ.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/5101
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