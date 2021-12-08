В Госдепе рассказали, как Путин хочет войти в историю

Президент РФ просто бредит идеей остаться в истории, как человек, которому удалось восстановить разрушившийся Советский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет "Медуза".

Виктория Нуланд отметила, российский президент с годами все чаще апеллирует к мировому сообществу, что распад СССР – это вина определенных людей и, что это ошибка, которую следовало бы исправить. Такие заявления Путина не могут не вызывать беспокойство США.

Нуланд добавила, последние полгода Путин начал публично озвучивать и другие вещи, которые касаются Украины, намекая на то, что такого государства никогда не было, а та территория, где сегодня находится суверенное государство Украина – это этническая часть Российской империи.

По словам Нуланд, самое страшное, что Путин может не остановиться на своей идее – восстановить Советский Союз, он может захотеть пойти дальше. Заместитель госсекретаря добавила, несмотря на опасные угрозы Путина США вместе со своими союзниками в Европе и Украине готовы дать ответ Путину, готовы к самым разным вызовам, которые могут стоять перед мировым сообществом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в эксклюзивном интервью эксперты разобрали итоги беседы между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Эксперты считают, что в этом разговоре обе стороны озвучили свои ключевые позиции по Украине, дав понять, что уступать не намерены. Путин же вновь напомнил Байдену о недопустимости членства Украины в НАТО.





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