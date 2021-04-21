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Главная Новости Мир Россия В Госдуме допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс
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В Госдуме допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс

Геннадий Зюганов считает, что Украина не в состоянии вести современную войну

сегодня, 10:32 comments1028
Автор:

Елизавета Черных

Депутат Государственной Думы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что руководство России должно официально заявить о том, что будет бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные. Об этом он заявил в интервью "Национальной службе новостей", передает "РБК-Украина". 

В Госдуме допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс

Геннадий Зюганов - фото из открытых источников

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику ("ДНР" и "ЛНР", — ред.) — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", — сказал Зюганов. 

Российский депутат также считает, что Украина якобы не в силах вести современную войну, поскольку по его словам, украинская армия в несколько раз слабее, нежели в 90-е годы. 

Напомним, что в Совете федерации России прокомментировали вчерашнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил тому встретиться на Донбассе. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, он не видит во встрече Зеленского и Путина на Донбассе никакого смысла. Джабаров назвал заявление украинского президента "заявлением хорошего актера", однако отметил, что оно якобы не несет за собой смысловой нагрузки.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал о том, когда может начаться масштабная война России с Украиной и назвал причины, по которым обострения не стоит ждать в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gosdume-rossii-dopustili-shirokomasshtabnuyu-1618988387.html
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Обусуждения

xxx

сегодня, 10:00

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Чистокровный ХОХОЛ

сегодня, 09:51

зюганов, говно ты паррашенское! совсем крыша потекла, падло ты конченное, пидераст обдолбанный. старый мудак и проститутка политическая. начни войну и потом посмотрим, кто и как будет воевать. глотки вам рвать будем тварям. приходите, ждем.

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