В Госдуме хотят облегчить аннексию украинских территорий: что это означает – развалится ли сама Россия

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Козлова Альбіна
В Госдуму РФ внесли законопроект о порядке принятия в состав страны-агрессора новых территорий. Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, предусматривающую, что аннексия не будет зависеть от "расположения границ иностранного государства или его части". О чем говорят такие решения? Действительно ли россия готовится аннексировать новые – увлеченные ею – территории Украины? В каких условиях запустится процесс распада самой рф?
Фото иллюстративное / Pixabay
Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский объясняет:
"Украинские власти в последнее время (после 24 февраля 2022 года) неоднократно делали заявления о том, что целью ведения оборонной войны против российского агрессора является полное восстановление территориальной целостности Украины. Вот только, если речь идет о вновь оккупированных территориях, власти возлагают эту задачу на ВСУ. А если речь идет о территориях, оккупированных в 2014 году, нам снова рассказывают сказку о дипломатическом решении территориального вопроса. Одна из причин, по-моему, лежит в плоскости вопроса угрозы со стороны российского руководства о начале ядерной войны. То есть деоккупацию Крыма кремлевские власти продолжают упорно трактовать как нападение на суверенную территорию российской федерации. А если это нападение, то россия имеет право защищаться всеми имеющимися средствами. Она ведь защищается от "агрессии коллективного Запада".
Таким образом, сформулирована доктрина и стратегия обеспечения национальной безопасности россии".
Очень иллюстративно алгоритм действий просматривается на примере оккупации Крымского полуострова, считает эксперт.
1. Осуществление факта оккупации.
2. Проведение псевдо-измерения общественного мнения под дулами автоматов.
3. Внесение необходимых изменений в конституцию россии.
4. Подписание нелегитимных документов от имени оккупационных администраций местных коллаборационистов.
5. Аннексия (включение территории в состав россии).
6. А дальше – "мы защищаем свои территории".
"На новоокупаемых территориях уже идут процессы подготовки проведения псевдореферендумов – как один из шагов осуществления аннексии территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. По информации, дата проведения этих фейковых измерений общественного мнения определена 11 сентября 2022 года. Если кремлевское руководство реализует такой сценарий, то его результат будет оказан как победа и достижение целей войны на этом этапе. Факт "сбора земель империи" есть. После чего кремлевские власти заявят о готовности к переговорам и заключении временного мирного соглашения", – прогнозирует Юрий Смелянский.
Что касается вероятности распада самой россии, то, по мнению эксперта, можно выделить некоторые факторы, которые, в том числе, будут сопровождать и способствовать этому замечательному процессу. Процесс, который принесет только положительные результаты россии.
Во-первых, проигрыш в войне против Украины. То есть ситуация при которой кремлевские власти не будут иметь ресурса и возможности продолжать боевые действия.
Во-вторых, утрата централизованного управления федерацией. Такая потеря вызывает необходимость перехвата управления местными элитами или их прообразами.
В-третьих, коллапс действующей экономической модели в россии. Если смотреть на это в исторической перспективе, то возвращение в экономическую ситуацию конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века.
По мнению кандидата политических наук Дмитрия Гаврилюка, данная законодательная инициатива, безусловно, станет "законодательным достоянием" россии (даже с учетом правки от партии жириновского), написанным в духе геополитической маниакальной политики кремля.
"Данная инициатива свидетельствует, что на россии не уважают и не собираются уважать суверенитеты независимых национальных государств, имеющих историческое несчастье быть государством соседом с таким псевдогосударством как россия. К когорте таких стран, безусловно, относится и Украинское государство. Российская инициатива по узаконению аннексии территории других стран или их частей свидетельствует, что Донецкой и Луганской областями эта российская антицивилизация не ограничится. Учитывая аппетиты кремля и масштабы роспропаганды, в очереди на 2022-2023 годы станут Одесская, Запорожская и Николаевские области. А Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черниговская области могут стать своеобразными "тирами" для российской артиллерии и стратегической авиации", – предупреждает политический эксперт.
Соответственно, продолжает он, Украина должна на уровне ООН в качестве формальности осудить данную законодательную инициативу. Ведь программирует не только легитимацию кремлем своей текущей оккупации отдельных регионов Украины, но и создает псевдоюридическую базу для будущих оккупаций.
"Не исключаю, что белорусы и казахи могут в среднесрочной перспективе почувствовать "русский мир" на своей земле", — говорит Дмитрий Гаврилюк.
По его мнению, говорить о распаде империи зла и страха, какова россия, пока не приходится.
"У россии и ее биомассы есть запас прочности. Есть Индия, Китай, Венгрия, Бразилия, отдельные африканские страны, которые будут оказывать кремлю политическую, экономическую и геополитическую поддержку. В конце концов – есть ЕС, который оплачивает газ и нефть из россии, средства за которые будут поддерживать военщину россии не только в 2022 году, но и в 2023 году, скорее всего, – рассуждает эксперт. – Соответственно – появление такой инициативы для меня не новость. Она целиком в духе оккупационной логики и поведения россии. Больше всего у меня вызывает боль и ярость, что россияне даже не скрывают, что граждане оккупированных территорий должны в принудительной форме "обожнить как русскую культуру", забыв при этом собственную самобытность и идентичность. Вместо них им предлагают идентичность с историческим аналогом мифического советского народа, ассоциироваться с многонациональным народом русской федерации".
Очевидно, что россия будет искоренять украинский язык, культуру, идентичность и символику с украинских территорий, которые она уже оккупировала и собирается сделать это, прогнозирует Дмитрий Гаврилюк.
Он считает, что в Украине единственный путь – поддерживать собственные ВСУ, которые уже с 24 февраля 2022 успешно денацифицируют нашу страну от российской военной биомассы и техники.
"Украина должна укрепляться и, по возможности, расширять антироссийскую коалицию. При этом системно акцентировать на двойных стандартах отдельных стран ЕС и НАТО, которые на словах против россии, но ищут, как лучше сохранить лицо путина. Считаю, что Украина в бюджетах на 2023-2024 годы должна включать расходы на поддержку не только территориальной обороны, но и диверсионной работы на территории Беларуси, россии и оккупированных последней украинских территориях, – подчеркивает эксперт. – Также считаю, что с 2023 года военную подготовку должен пройти каждый совершеннолетний патриот от 18 лет. Возможно, стоит задуматься над обязательной военной службой, но для украинцев, которые пройдут психологическую пригодность к готовности защищать свою страну и не предать ее – как это сделали украинские граждане, которые уже перешли на сторону оккупантов и отказываются от своей украинской идентичности".
Как писал портал, в ООН рассказали, сколько уже погибло гражданских украинцев с февраля.
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