В Госдуме хотят облегчить аннексию украинских территорий: что это означает – развалится ли сама Россия

В Госдуму РФ внесли законопроект о порядке принятия в состав страны-агрессора новых территорий. Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, предусматривающую, что аннексия не будет зависеть от "расположения границ иностранного государства или его части". О чем говорят такие решения? Действительно ли россия готовится аннексировать новые – увлеченные ею – территории Украины? В каких условиях запустится процесс распада самой рф?



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После псевдореферендумов на оккупированных территориях агрессор может объявить о готовности к переговорам и "миру"



Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский объясняет:

"Украинские власти в последнее время (после 24 февраля 2022 года) неоднократно делали заявления о том, что целью ведения оборонной войны против российского агрессора является полное восстановление территориальной целостности Украины. Вот только, если речь идет о вновь оккупированных территориях, власти возлагают эту задачу на ВСУ. А если речь идет о территориях, оккупированных в 2014 году, нам снова рассказывают сказку о дипломатическом решении территориального вопроса. Одна из причин, по-моему, лежит в плоскости вопроса угрозы со стороны российского руководства о начале ядерной войны. То есть деоккупацию Крыма кремлевские власти продолжают упорно трактовать как нападение на суверенную территорию российской федерации. А если это нападение, то россия имеет право защищаться всеми имеющимися средствами. Она ведь защищается от "агрессии коллективного Запада".



Таким образом, сформулирована доктрина и стратегия обеспечения национальной безопасности россии".



Очень иллюстративно алгоритм действий просматривается на примере оккупации Крымского полуострова, считает эксперт.



1. Осуществление факта оккупации.

2. Проведение псевдо-измерения общественного мнения под дулами автоматов.

3. Внесение необходимых изменений в конституцию россии.

4. Подписание нелегитимных документов от имени оккупационных администраций местных коллаборационистов.

5. Аннексия (включение территории в состав россии).

6. А дальше – "мы защищаем свои территории".



"На новоокупаемых территориях уже идут процессы подготовки проведения псевдореферендумов – как один из шагов осуществления аннексии территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. По информации, дата проведения этих фейковых измерений общественного мнения определена 11 сентября 2022 года. Если кремлевское руководство реализует такой сценарий, то его результат будет оказан как победа и достижение целей войны на этом этапе. Факт "сбора земель империи" есть. После чего кремлевские власти заявят о готовности к переговорам и заключении временного мирного соглашения", – прогнозирует Юрий Смелянский.



Что касается вероятности распада самой россии, то, по мнению эксперта, можно выделить некоторые факторы, которые, в том числе, будут сопровождать и способствовать этому замечательному процессу. Процесс, который принесет только положительные результаты россии.



Во-первых, проигрыш в войне против Украины. То есть ситуация при которой кремлевские власти не будут иметь ресурса и возможности продолжать боевые действия.



Во-вторых, утрата централизованного управления федерацией. Такая потеря вызывает необходимость перехвата управления местными элитами или их прообразами.



В-третьих, коллапс действующей экономической модели в россии. Если смотреть на это в исторической перспективе, то возвращение в экономическую ситуацию конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века.



Инициатива по узаконению аннексии территорий других стран или их частей свидетельствует, что "ЛДНР" россия не ограничится



По мнению кандидата политических наук Дмитрия Гаврилюка, данная законодательная инициатива, безусловно, станет "законодательным достоянием" россии (даже с учетом правки от партии жириновского), написанным в духе геополитической маниакальной политики кремля.



"Данная инициатива свидетельствует, что на россии не уважают и не собираются уважать суверенитеты независимых национальных государств, имеющих историческое несчастье быть государством соседом с таким псевдогосударством как россия. К когорте таких стран, безусловно, относится и Украинское государство. Российская инициатива по узаконению аннексии территории других стран или их частей свидетельствует, что Донецкой и Луганской областями эта российская антицивилизация не ограничится. Учитывая аппетиты кремля и масштабы роспропаганды, в очереди на 2022-2023 годы станут Одесская, Запорожская и Николаевские области. А Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черниговская области могут стать своеобразными "тирами" для российской артиллерии и стратегической авиации", – предупреждает политический эксперт.



Соответственно, продолжает он, Украина должна на уровне ООН в качестве формальности осудить данную законодательную инициативу. Ведь программирует не только легитимацию кремлем своей текущей оккупации отдельных регионов Украины, но и создает псевдоюридическую базу для будущих оккупаций.



"Не исключаю, что белорусы и казахи могут в среднесрочной перспективе почувствовать "русский мир" на своей земле", — говорит Дмитрий Гаврилюк.



По его мнению, говорить о распаде империи зла и страха, какова россия, пока не приходится.

"У россии и ее биомассы есть запас прочности. Есть Индия, Китай, Венгрия, Бразилия, отдельные африканские страны, которые будут оказывать кремлю политическую, экономическую и геополитическую поддержку. В конце концов – есть ЕС, который оплачивает газ и нефть из россии, средства за которые будут поддерживать военщину россии не только в 2022 году, но и в 2023 году, скорее всего, – рассуждает эксперт. – Соответственно – появление такой инициативы для меня не новость. Она целиком в духе оккупационной логики и поведения россии. Больше всего у меня вызывает боль и ярость, что россияне даже не скрывают, что граждане оккупированных территорий должны в принудительной форме "обожнить как русскую культуру", забыв при этом собственную самобытность и идентичность. Вместо них им предлагают идентичность с историческим аналогом мифического советского народа, ассоциироваться с многонациональным народом русской федерации".



Очевидно, что россия будет искоренять украинский язык, культуру, идентичность и символику с украинских территорий, которые она уже оккупировала и собирается сделать это, прогнозирует Дмитрий Гаврилюк.



Он считает, что в Украине единственный путь – поддерживать собственные ВСУ, которые уже с 24 февраля 2022 успешно денацифицируют нашу страну от российской военной биомассы и техники.



"Украина должна укрепляться и, по возможности, расширять антироссийскую коалицию. При этом системно акцентировать на двойных стандартах отдельных стран ЕС и НАТО, которые на словах против россии, но ищут, как лучше сохранить лицо путина. Считаю, что Украина в бюджетах на 2023-2024 годы должна включать расходы на поддержку не только территориальной обороны, но и диверсионной работы на территории Беларуси, россии и оккупированных последней украинских территориях, – подчеркивает эксперт. – Также считаю, что с 2023 года военную подготовку должен пройти каждый совершеннолетний патриот от 18 лет. Возможно, стоит задуматься над обязательной военной службой, но для украинцев, которые пройдут психологическую пригодность к готовности защищать свою страну и не предать ее – как это сделали украинские граждане, которые уже перешли на сторону оккупантов и отказываются от своей украинской идентичности".



Как писал портал, в ООН рассказали, сколько уже погибло гражданских украинцев с февраля.



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