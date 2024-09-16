В Госдуме страны-агрессора назвали очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа свидетельством того, что якобы в стране уже разрушены все демократические нормы и принципы. В частности, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Дональд Трамп

"США в свое время самолично провозгласили себя оплотом демократии, но на практике же мы видим яркий пример разрушения демократических принципов и норм морали", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

По его мнению, покушение на Трампа стало вопиющим случаем в западном мире.

Прокомментировал покушение на Трампа и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Более того, он даже предположил, что Райан Уэсли Рут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США, могла "нанять" Украина.

"Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?" — написал Медведев в Х

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

При этом "Комментарии" рассказывали, что российская пропаганда начала активно распространять информацию якобы о причастности Украины к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия готовится запустить ряд конспирологических теорий об "украинском следе".



