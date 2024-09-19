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В Госдуме истерика из-за резолюции Европарламента: Володин угрожает ядерным оружием

Володин раскрыл время подлета к Страсбургу ракеты «Сармат»

19 сентября 2024, 17:56 comments1602
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Ткачик Олеся

Призыв Европарламента к странам Евросоюза разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием приведет в новой мировой войне, заявил спикер Госдумы страны-агрессора России Вячеслав Володин.

В Госдуме истерика из-за резолюции Европарламента: Володин угрожает ядерным оружием

Вячеслав Володин

"Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия", — заявил он.

Помимо этого Володин заявил, что из России до Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" 3 минуты 20 секунд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня Европарламент поддержал резолюцию с призывом к странам блока как можно скорее снять все ограничения на удары Украины вглубь территории России. Известно, что за резолюцию проголосовали 425 депутатов, против – 131, еще 63 воздержались. В резолюции депутаты Европарламента требуют от стран Евросоюза снять нынешние ограничения, которые мешают Украине использовать западные системы вооружений против законных военных целей в России. Европаралментарии обращают внимание на важный момент, что, если и дальше будут действовать ограничения, то это поставит Украину в положение, когда она не сможет эффективно обороняться. В итоге Украина будет уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру. Депутаты Европарламента также повторно призвали государства-члены выполнить свое обязательство до марта 2023 года поставить Украине один миллион боеприпасов, а также надавить на свои правительства для того, чтобы ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus.

Также "Комментарии" рассказывали, что на резолюцию Европарламента отреагировали в Совфеде РФ. Там заявили, что все решения Европарламента носят рекомендательный, но ни в коем случае не обязательный характер. Также там посоветовали депутатам "сидеть спокойно и жить, пока их никто не трогает".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/19/23961463.shtml?updated
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