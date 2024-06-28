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В Госдуме назвали дебаты «жалким зрелищем» и раскритиковали Байдена

В Госдуме заявили, что лидер страны, которая считает себя сверх-государством, так себя не ведет

28 июня 2024, 17:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, во время которого он часто терял мысль и запинался, было "жалким зрелищем", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме назвали дебаты «жалким зрелищем» и раскритиковали Байдена

Леонид Слуцкий

При этом депутат страны-агрессора заявил, что Россия не вмешивается в ход американской избирательной кампании, несмотря на то, что кандидаты в президенты США несколько раз упоминали Владимира Путина в своих речах.

"Ход дебатов между кандидатами в президенты США должен оценивать в первую очередь американский народ. Но, конечно, для страны, которая не оставляет претензий на роль сверхдержавы, публичная демонстрация явно не лучших когнитивных способностей действующего главы государства стала жалким зрелищем", — заявил Слуцкий.

По его мнению, Байден проиграл Трампу. Также он добавил, что такого же мнения придерживаются и американцы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле также прокомментировали дебаты между Байденом и Трампом. В частности, спикер диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путине не смотрел дебаты, но все заявления, которые были сделаны Байденом и Трампом, будут изучены. Песков также отметил, что дебаты – это внутреннее дело американцев, а Россия якобы никогда не вмешивалась в проведение выборов в Штатах.

При этом в Украине дебаты назвали депрессивным зрелищем . В частности, директор программы Северная Америка в аналитическом центре Украинская призма Александр Краев отметил, что перед дебатами к кандидатам были свои ожидания. В частности, от Трампа ожидалось, что он "сыграет нормального и спокойного" политика, не будет кричать и ссориться. Вместо этого от Байдена ожидание было того же уровня, но физиологическое — что он не уснет, будет стоять прямо, будет держать мимику, будет "в ударе" на ответах.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/28/23347333.shtml?updated
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