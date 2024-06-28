В Кремле отреагировали на дебаты Байдена и Трампа

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа – это внутреннее дело Соединенных Штатов.
Дмитрий Песков
При этом Песков добавил, что в Кремле "знакомятся" со всеми заявлениями, которые были сделаны политиками во время дебатов.
Также спикер диктатора заявил, что дебаты Трампа и Байден не являются приоритетом для Владимира Путина.
По его словам, дебаты в Штатах не являются повесткой дня в России.
У Пескова уточнили, готовы ли в Кремле дать предварительные оценки дебатам.
При этом Песков цинично заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательную кампанию в Штатах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США прошли дебаты между Трампом и Байденом. Политики обсуждали в том числе войну в Украине и важность того, чтобы остановить Путина. Тем не менее, в Украине считают, что Байдену для того, чтобы победить на выборах, нужно закрыть победой украинский кейс.
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Ігор
28 июня 2024, 12:52
Росія зараз на вершині успіху. Їм є чим пишатись. Вони реформували і мобілізували всю Україну щоб дати відсіч корумпованому бандерівському нацизму. Вони спонукали коаліцію дружніх їм країн швидко реформуватись. У нас терпіли пишаються самітом мирних підписантів Фюрера і застійним гнилим життям в якому нічого не змінюється. Терпіли не вчаться і не змінюються вони верещать від болю і продовжують їсти кактус.