В Кремле отреагировали на дебаты Байдена и Трампа

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа – это внутреннее дело Соединенных Штатов.

Дмитрий Песков

При этом Песков добавил, что в Кремле "знакомятся" со всеми заявлениями, которые были сделаны политиками во время дебатов.

Также спикер диктатора заявил, что дебаты Трампа и Байден не являются приоритетом для Владимира Путина.

"Я не думаю, что вы ожидаете, чтобы президент России поставил будильник проснуться под утро и смотреть дебаты в США", — сказал Песков.

По его словам, дебаты в Штатах не являются повесткой дня в России.

"У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, которые актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент", — добавил пресс-секретарь.

У Пескова уточнили, готовы ли в Кремле дать предварительные оценки дебатам.

"Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Это внутреннее дело США. Это избирательная кампания США", — сказал Песков.

При этом Песков цинично заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательную кампанию в Штатах.

"Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании США. Если вы помните, неоднократно были расследования в США. Там многие обвиняли Россию, они проводили дорогостоящие кампании и приходили к выводам, что никакого вмешательства не зафиксировано. Не собираемся этого делать и на этот раз", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США прошли дебаты между Трампом и Байденом. Политики обсуждали в том числе войну в Украине и важность того, чтобы остановить Путина. Тем не менее, в Украине считают, что Байдену для того, чтобы победить на выборах, нужно закрыть победой украинский кейс.



