В Госдуме страны-агрессора России решили дать совет президенту США Дональду Трампу, если он хочет, чтобы в Украине был восстановлен мир.

Госдума РФ

В частности, как заявил российский депутат Сергей Миронов, если Трамп на самом деле хочет мира, то ему нужно решить "проблему" с президентом Владимиром Зеленским.

"Ситуация вокруг переговоров в Стамбуле показала полную неадекватность Зеленского, который, похоже, уже отбился от рук американцев", — заявил российский политик.

По его словам, для решения "проблемы" Зеленского нужно выдать его России в качестве военного преступника или арестовать "прямо в Турции", чтобы судить за разворовывание средств из выделяемой Америкой помощи.

Депутат Госдумы РФ считает, что подобные решение ускорили бы процесс мирного урегулирования ситуации в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры между Украиной и РФ. При этом известно, что РФ потребовала встречи с украинской стороной без посредников. То есть, россияне настояли, чтобы во время переговоров на них не присутствовали представители США и Турции.

Как отметили в Верховной Раде, такое требование крайне опасно для Украины. Там считают, что любые переговоры нужно вести только при участии представителей США, которые смогут надавить на РФ. В то же время эксперты считают, что РФ захотела переговоры без посредников и свидетелей, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров и мирных договоренностей.

Также "Комментарии" рассказывали, что в РФ пригрозили Украине, если она откажется от "Стамбула-2".



