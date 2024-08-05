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В Госдуме назвали условия, при которых РФ примет участие во втором саммите мира

Россия, якобы, готова принять участие в саммите мира, если будет четкая и понятная повестка дня

сегодня, 20:33
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Ткачик Олеся

Россия готова принять участие во втором Саммите мира в отношении Украины, если будет четко определена повестка дня мероприятия, сообщил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

В Госдуме назвали условия, при которых РФ примет участие во втором саммите мира

Саммит мира

Чепа отметил, что Россия не получила предложений, которые могли бы ее удовлетворить.

"Сегодня мы видим, что Украина делает со второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки дня, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки дня и учета требований, о которых говорил президент страны", — отметил российский политик. .

По его мнению, подготовка ко второму саммиту, в котором предусмотрено участие России, является декларативной, что свидетельствует об отсутствии реальной готовности украинской стороны к урегулированию конфликта.

Как отметил российский политик, в таких условиях диалог вряд ли возможен. Он добавил, что Россия не получила ни одного предложения, которое могло бы удовлетворить Кремль, в то же время мы видим поставки американских истребителей F-16 и продолжение ударов по российской территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг любые предположения о том, что обмен узниками между РФ и странами Запада ознаменовал любое размораживание отношений, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины. . Как отметил политолог Владимир Фесенко, Россия изначально не признавала саммиты мира, инициированные Украиной, и сразу же отказалась от участия во втором саммите мира, несмотря на публичное приглашение со стороны Украины. Песков не сказал ничего нового. Саммиты мира ломают российскую стратегию принуждения Украины к переговорам на своих условиях. Именно поэтому, говорит эксперт, Россия не признает саммит мира и с высокой вероятностью не будет участвовать во втором саммите мира. Единственный фактор, который теоретически может изменить позицию России – это Китай.




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Источник: https://lenta.ru/news/2024/08/05/usloviya-uchastiya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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