В Госдуме обвинили Казахстан в «дерусификации». О чем речь

Михаил Делягин обозлился тем, что сроки платежей из РФ в Казахстане выросли и могут составлять несколько недель. В Казахстане отметили, что таким образом банки страны хотят избежать вторичных санкций. Тем не менее, Делягин заявил, что такими действиями Казахстан продемонстрировал свое "истинное отношение" к России.

Михаил Делягин

"Замедление обработки переводов на две-три недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана", – заявил депутат страны-агрессора.

По его словам, Казахстан сделал шаг по "дерусификации". Он считает, что это отразится на отношениях двух государств.

"Это важный шаг в политике дерусификации Казахстана", – заявил депутат Госдумы.

При этом он заявил, что якобы от действий казахских властей пострадает бизнес этой страны.

Напомним, ранее депутат "Госдумы" генерал-лейтенант Андрей Гурульов предположил, что беспилотники, которые поразили НПЗ и завод с производства "шахедов" в Татарстане, могли быть запущены с территории Казахстана. При этом он подчеркнул, что город Елабуга, на территории которого были атакованы российские предприятия, находятся всего в 500 км от границы с Казахстаном, а вот до украинской границы расстояние составляет около 1500 км.

Помимо этого, в сети появилась запись разговора Гурульова, в которой он говорит, что Казахстан станет следующей целью России после Украины. Более того, по его словам, якобы подготовка нападения уже ведется и решение по этому поводу принято. Он отметил, что казахи насмотрелись на Украину и думают, что они станут следующими, и добавил, что они таки будут следующими.



