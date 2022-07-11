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В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского деоккупировать юг Украины

По мнению депутатов страны-агрессора, Украина проигрывает по всем фронтам

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в Госдуме страны-агрессора считают "агонией" приказ президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации южных областей страны. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского деоккупировать юг Украины

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что изначально Путиным целью так называемой "военной спецоперации" в Украине называлось "освобождение народа Донбасса" и "выход на административные границы Донецкой и Луганской областей" теперь приспешники хозяина Кремля заявляют о каких-то правах и на другие регионы Украины, в частности на юг страны. Так Михаил Шеремет отметил, что не видит никаких шансов у украинской армии отвоевать "освобождённые" территории. Вот только так и непонятно, от кого освобожденные, ведь правильнее сказать захваченные и оккупированные. 

"Подобные приказы "Ред. приказ Зеленского о деоккупации юга" – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго", — заявил депутат.

Шеремет заявил, что у украинской армии уже не осталось ни сил, ни средств, чтобы воевать. В России считают, что ВСУ терпят поражение на всех фронтах.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он получил приказ от Владимира Зеленского переходить к операции по деоккупации временно оккупированных южных областей страны.

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