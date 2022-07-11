В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского деоккупировать юг Украины

Как передает портал "Комментарии", в Госдуме страны-агрессора считают "агонией" приказ президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации южных областей страны. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что изначально Путиным целью так называемой "военной спецоперации" в Украине называлось "освобождение народа Донбасса" и "выход на административные границы Донецкой и Луганской областей" теперь приспешники хозяина Кремля заявляют о каких-то правах и на другие регионы Украины, в частности на юг страны. Так Михаил Шеремет отметил, что не видит никаких шансов у украинской армии отвоевать "освобождённые" территории. Вот только так и непонятно, от кого освобожденные, ведь правильнее сказать захваченные и оккупированные.

"Подобные приказы "Ред. приказ Зеленского о деоккупации юга" – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго", — заявил депутат.

Шеремет заявил, что у украинской армии уже не осталось ни сил, ни средств, чтобы воевать. В России считают, что ВСУ терпят поражение на всех фронтах.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он получил приказ от Владимира Зеленского переходить к операции по деоккупации временно оккупированных южных областей страны.

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