В Госдуме отреагировали на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

В России отреагировали на заявление президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты победили во Второй мировой войне. В частности, как заявил депутат Госдумы страны-агрессора Андрей Колесник, Трамп просто фантазирует, когда заявляет о победе его страны в войне.

Госдума РФ

"Трамп фантазирует, видит так величие США, придумывает истории. Он забыл, что во время высадки в Северной Франции их разгромили в дребезги "тотальные" немецкие дивизии из 15-летних и 60-летних", — сказал Колесник.

Помимо этого, российский депутат подчеркнул, что тогдашний президент США Франклин Рузвельт якобы попросил Иосифа Сталина начать наступление на Восточном фронте – операцию "Багратион", чтобы американцы смогли "хотя бы уйти".

Как говорит Колесник, только после этого они высаживались на Сицилии, "где были подготовлены участки для десанта без боевых действий".

Также депутат российской Госдумы заявил, что США "не воевали в Европе", поскольку немцы им уже сдавались. Вашингтон лишь присоединился к победителям, открыв второй фронт только в 1944 году, указал Колесник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп объявил, что США должны официально отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах. В своем сообщении на платформе Truth Social он не только заявил о решающей роли Америки в этих конфликтах, но и предложил новые даты для празднования.

"Хотя многие наши союзники чествуют 8 мая как День Победы, именно Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в достижении триумфа во Второй мировой войне. Поэтому я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", — заявил Трамп.



